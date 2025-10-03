Kossounou, Hien, Kolasinac, Scalvini, De Roon, Bellanova, Bakker, Zalewski, De Ketelaere, Scamacca. Potenzialmente è una formazione titolare dell’ Atalanta, pur senza portiere. Anzi, per sette undicesimi lo è stata: contro Parma e Pisa, eccezion fatta per Bakker, Kolasinac e Kossounou, i primi due lungodegenti e il secondo uscito dalla panchina. Stavolta, invece, è la lista dei giocatori che saranno verosimilmente indisponibili per la partita di sabato 4 ottobre contro il Como, in programma alla New Balance Arena alle 20:45. Doppia cifra di assenze: sì, si può parlare eccome di emergenza, diffusa in più di un reparto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Emergenza Atalanta: verso il Como con una doppia cifra di assenze