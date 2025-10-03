Emergenza Atalanta | verso il Como con una doppia cifra di assenze
Kossounou, Hien, Kolasinac, Scalvini, De Roon, Bellanova, Bakker, Zalewski, De Ketelaere, Scamacca. Potenzialmente è una formazione titolare dell’ Atalanta, pur senza portiere. Anzi, per sette undicesimi lo è stata: contro Parma e Pisa, eccezion fatta per Bakker, Kolasinac e Kossounou, i primi due lungodegenti e il secondo uscito dalla panchina. Stavolta, invece, è la lista dei giocatori che saranno verosimilmente indisponibili per la partita di sabato 4 ottobre contro il Como, in programma alla New Balance Arena alle 20:45. Doppia cifra di assenze: sì, si può parlare eccome di emergenza, diffusa in più di un reparto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: emergenza - atalanta
Psg in emergenza: Kvaratskhelia, Belardo e Kang-in Lee rischiano di saltare il match contro l’Atalanta (Le Parisien)
Atalanta, emergenza infortuni: si fermano anche Scalvini e De Ketelaere
Atalanta in emergenza: si ferma Scalvini, dubbi su De Ketelaere
Atalanta, nerazzurri in emergenza in difesa: il classe 2006 verso la titolarità https://tinyurl.com/2hr6zfj6 Vai su Facebook
#Atalanta, continua l'emergenza infortuni: stop per #Bellanova e #Kossounou. Le condizioni e i tempi di recupero - X Vai su X
Como in emergenza contro l’Atalanta: out Rodriguez, Fabregas e Sergi Roberto - La squadra lariana dovrà rinunciare a Jesus Rodriguez, fermato per tre giornate di squalifica, e ... Come scrive calcioatalanta.it
Atalanta, Bellanova e Kossounou fuori contro il Como. Emergenza difesa - L’esterno (lesione) dovrebbe star fuori tre settimane, il centrale (edema muscolare) forse meno. Lo riporta ecodibergamo.it