Emanuele ucciso a coltellate a 14 anni | verdetto prima di Natale dopo 8 processi

3 ott 2025

Sentenza prima di Natale. La Corte d’Appello del tribunale di Napoli ha calendarizzato tre udienze nel processo per la morte di Emanuele Di Caterino, accoltellato ad Aversa il 7 aprile del 2013. Imputato nel procedimento è Agostino Veneziano, oggi 29enne e completamente libero.I giudici hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: emanuele - ucciso

