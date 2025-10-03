Elon Musk sfonda il muro dei 500 miliardi di ricchezza personale
Elon Musk ha infranto un limite che sembrava inarrivabile, oltrepassando il confine dei 500 miliardi di dollari di patrimonio netto e spingendo più in alto l’asticella della ricchezza personale nel mondo finanziario contemporaneo. Un balzo che riscrive i parametri della ricchezza globale Le cifre registrate nelle ultime ore, confermate da Forbes e sottoposte a puntuale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
