Elon Musk se la prende con Netflix | è un’azienda woke

Elon Musk, autoproclamatosi “assolutista della libertà di parola”, ha lanciato un’iniziativa per esortare i suoi 227 milioni di follower su X, la sua piattaforma social, a cancellare Netflix. Negli ultimi tre giorni, il miliardario ha pubblicato e ripubblicato appelli alla cancellazione di Netflix, oltre a attacchi all’azienda, almeno 26 volte. Musk, la persona più ricca del mondo con un patrimonio netto di circa 500 miliardi, ha dichiarato di aver cancellato il suo servizio Netflix. E sta dicendo a tutti i suoi seguaci di fare lo stesso. “ Cancella Netflix per la salute dei tuoi figli “, ha scritto Musk, citando il meme di un altro utente che descriveva “ l’agenda transgender woke ” di Netflix come un cavallo di Troia che entra in una fortezza etichettata “ i tuoi figli “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

