Elon Musk Forbes | È la prima persona a raggiungere i 500 miliardi di patrimonio

Elon Musk  ha raggiunto un altro traguardo storico, diventando la prima persona al mondo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari. Lo riferiscono le stime di Forbes. Il patron di Tesla, che lo scorso dicembre era già diventato il primo uomo a superare i 400 miliardi, è avanti di 150 miliardi rispetto al secondo in classifica Larry Ellison, imprenditore ed ex amministratore delegato di Oracle. La classifica delle persone più ricche degli Stati Uniti. La testata economica qualche settimana fa aveva stilato la classifica 2025 delle persone più ricche degli Stati Uniti, mettendo al primo posto il tycoon sudafricano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

elon musk forbes 200Elon Musk, Forbes: “&#200; la prima persona a raggiungere i 500 miliardi di patrimonio” - Elon Musk ha raggiunto un altro traguardo storico, diventando la prima persona al mondo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari. lapresse.it scrive

elon musk forbes 200Elon Musk è sempre più ricco: “&#200; la prima persona a raggiungere un patrimonio da 500 miliardi di dollari”. Il nuovo record attestato da Forbes - Il CEO di Tesla supera ogni record grazie alla crescita delle sue aziende e distanzia di 150 miliardi il secondo più ricco al mondo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

