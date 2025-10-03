Elon Musk Forbes | È la prima persona a raggiungere i 500 miliardi di patrimonio
Elon Musk ha raggiunto un altro traguardo storico, diventando la prima persona al mondo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari. Lo riferiscono le stime di Forbes. Il patron di Tesla, che lo scorso dicembre era già diventato il primo uomo a superare i 400 miliardi, è avanti di 150 miliardi rispetto al secondo in classifica Larry Ellison, imprenditore ed ex amministratore delegato di Oracle. La classifica delle persone più ricche degli Stati Uniti. La testata economica qualche settimana fa aveva stilato la classifica 2025 delle persone più ricche degli Stati Uniti, mettendo al primo posto il tycoon sudafricano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: elon - musk
Gundam creator smonta i sogni di mars di elon musk con una risposta tagliente
Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv
Luca Guadagnino ha trovato il suo Elon Musk per il film Artificial?
Tesla, boom di vendite durante l'estate per le auto elettriche di Elon Musk: battuto un record assoluto! I DATI - facebook.com Vai su Facebook
La Germania ci prova con l'Elon Musk del cancelliere Merz. Il ministro per la Trasformazione digitale e la mordernizzazione Karsten Wildberger ha l'obiettivo di diminuire la burocrazia del 25%, risparmiando 16 miliardi entro il 2029. Di @DanielMosseri - X Vai su X
Elon Musk, Forbes: “È la prima persona a raggiungere i 500 miliardi di patrimonio” - Elon Musk ha raggiunto un altro traguardo storico, diventando la prima persona al mondo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari. lapresse.it scrive
Elon Musk è sempre più ricco: “È la prima persona a raggiungere un patrimonio da 500 miliardi di dollari”. Il nuovo record attestato da Forbes - Il CEO di Tesla supera ogni record grazie alla crescita delle sue aziende e distanzia di 150 miliardi il secondo più ricco al mondo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it