Elon Musk è sempre più ricco | È la prima persona a raggiungere un patrimonio da 500 miliardi di dollari Il nuovo record attestato da Forbes

Elon Musk ha raggiunto un nuovo record, diventando la prima persona nella storia con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari. Il traguardo è stato calcolato da Forbes alle 15:30 di mercoledì 1 ottobre, sulla base dell’andamento delle sue principali partecipazioni. Secondo Forbes, “Musk, che era diventato la prima persona mai arrivata a 400 miliardi o più nel dicembre 2024, è oggi avanti di 150 miliardi rispetto al secondo classificato Larry Ellison ”. La crescita è dovuta soprattutto all’aumento delle azioni Tesla, che hanno guadagnato circa il 4% nella stessa giornata. “Con la capitalizzazione di mercato di Tesla tornata a meno del 10% dal massimo storico raggiunto a dicembre, la quota del 12% di Musk nella società ora vale 191 miliardi di dollari ”, ha riportato Forbes. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

