Elon Musk contro Netflix | non vuole personaggi trans nelle serie

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Elon Musk ha intrapreso una nuova battaglia anti-woke via social, questa volta scagliandosi contro il colosso dello streaming Netflix. Pochi giorni fa il magnate ha fatto sapere via X di aver cancellato il proprio abbonamento alla piattaforma, rea di aver pubblicato Dead End: Paranormal Park, una serie animata per bambini con un protagonista . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elon - musk

Gundam creator smonta i sogni di mars di elon musk con una risposta tagliente

Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv

Luca Guadagnino ha trovato il suo Elon Musk per il film Artificial?

elon musk contro netflixElon Musk lancia la campagna ‘Cancella Netflix’ - Elon Musk lancia la campagna Cancella Netflix: accuse di agenda woke e contenuti pro- Segnala lascimmiapensa.com

elon musk contro netflixPerché Musk sta dicendo a tutti di cancellarsi da Netflix: “Fatelo per la salute dei vostri figli” - Musk sta dicendo a tutti i suoi follower di annullare il loro abbonamento da Netflix perché diffonderebbe tra i bambini l'ideologia "trans- fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elon Musk Contro Netflix