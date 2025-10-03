Elon Musk contro Netflix | non vuole personaggi trans nelle serie

(Adnkronos) – Elon Musk ha intrapreso una nuova battaglia anti-woke via social, questa volta scagliandosi contro il colosso dello streaming Netflix. Pochi giorni fa il magnate ha fatto sapere via X di aver cancellato il proprio abbonamento alla piattaforma, rea di aver pubblicato Dead End: Paranormal Park, una serie animata per bambini con un protagonista . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: elon - musk

Gundam creator smonta i sogni di mars di elon musk con una risposta tagliente

Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv

Luca Guadagnino ha trovato il suo Elon Musk per il film Artificial?

Tesla, boom di vendite durante l'estate per le auto elettriche di Elon Musk: battuto un record assoluto! I DATI Vai su Facebook

La Germania ci prova con l'Elon Musk del cancelliere Merz. Il ministro per la Trasformazione digitale e la mordernizzazione Karsten Wildberger ha l'obiettivo di diminuire la burocrazia del 25%, risparmiando 16 miliardi entro il 2029. Di @DanielMosseri - X Vai su X

Elon Musk lancia la campagna ‘Cancella Netflix’ - Elon Musk lancia la campagna Cancella Netflix: accuse di agenda woke e contenuti pro- Segnala lascimmiapensa.com

Perché Musk sta dicendo a tutti di cancellarsi da Netflix: “Fatelo per la salute dei vostri figli” - Musk sta dicendo a tutti i suoi follower di annullare il loro abbonamento da Netflix perché diffonderebbe tra i bambini l'ideologia "trans- fanpage.it scrive