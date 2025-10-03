Elodie Arisa e Rkomi nella casa di Irama all’Arena di Verona In anteprima i brani inediti del nuovo album Antologia della vita e della morte – VIDEO

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, 2 ottobre, in una Arena di Verona sold out Irama ha aperto le porte di casa sua ad amici e ospiti come Rkomi, Dardust, Elodie e Arisa. In scaletta tutti i successi ma anche alcuni brani inediti tratti dal prossimo albumAntologia della vita e della morte”, in uscita il 17 ottobre. Per Irama si è trattato del secondo live a Verona, dopo un altro sold out a maggio 2024. Il palco è diventato una vera e propria casa, un luogo fisico e al tempo stesso metaforico, costruito con ambienti e spazi diversi che hanno preso forma davanti agli occhi del pubblico. Ogni stanza ha raccontato un frammento di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

elodie arisa e rkomi nella casa di irama all8217arena di verona in anteprima i brani inediti del nuovo album antologia della vita e della morte 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Elodie, Arisa e Rkomi nella casa di Irama all’Arena di Verona. In anteprima i brani inediti del nuovo album “Antologia della vita e della morte” – VIDEO

In questa notizia si parla di: elodie - arisa

Elodie, Gaia e Rkomi sono gli ultimi artisti di Sanremo 2025 a raggiungere una certificazione - Piano piano altri cantanti protagonisti tra i Big dell'ultimo Festival di Sanremo stanno raggiungendo le ... Scrive fanpage.it

Concerti annullati o venduti a prezzi stracciati negli stadi e nei palasport: da Elodie a Bresh e Rkomi è davvero esplosa la “bolla” del sold out? - Il frontman dei Tiromancino lo ha fatto con un post lucidissimo in cui ha raccontato il copione ormai ... Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Elodie Arisa Rkomi Casa