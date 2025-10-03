Elodie Arisa e Rkomi nella casa di Irama all’Arena di Verona In anteprima i brani inediti del nuovo album Antologia della vita e della morte – VIDEO

Ieri sera, 2 ottobre, in una Arena di Verona sold out Irama ha aperto le porte di casa sua ad amici e ospiti come Rkomi, Dardust, Elodie e Arisa. In scaletta tutti i successi ma anche alcuni brani inediti tratti dal prossimo album “Antologia della vita e della morte”, in uscita il 17 ottobre. Per Irama si è trattato del secondo live a Verona, dopo un altro sold out a maggio 2024. Il palco è diventato una vera e propria casa, un luogo fisico e al tempo stesso metaforico, costruito con ambienti e spazi diversi che hanno preso forma davanti agli occhi del pubblico. Ogni stanza ha raccontato un frammento di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elodie, Arisa e Rkomi nella casa di Irama all’Arena di Verona. In anteprima i brani inediti del nuovo album “Antologia della vita e della morte” – VIDEO

In questa notizia si parla di: elodie - arisa

Una serata speciale tra nuove canzoni e vecchi successi: al suo fianco Elodie, Rkomi, Noemi, Arisa e Dardust - X Vai su X

@irama.plume diventa Atlante e si porta sulle spalle l'Arena di Verona. Uno show magnetico con tanti ospiti sul palco a rendere ancora più uniche le sue canzoni: Elodie, Rkomi, Noemi, Arisa e Dardust. Prossimo appuntamento 11 giugno 2026 a Milano, stadi - facebook.com Vai su Facebook

