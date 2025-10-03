Elle | spiegazione del finale del film con Isabelle Huppert

Elle ( qui la recensione ) segna un capitolo audace e controverso nella filmografia di Paul Verhoeven, noto per il suo cinema provocatorio e capace di esplorare i lati oscuri della natura umana. Il film si inserisce nel filone dei thriller psicologici contemporanei, caratterizzati da tensione costante, ambiguità morale e dinamiche di potere complesse. Con Elle, Verhoeven abbandona temporaneamente le atmosfere fantascientifiche e satiriche di film come Starship Troopers o RoboCop per concentrarsi su una vicenda intimamente personale e disturbante, mantenendo però il suo tipico sguardo impietoso e ironico sulla società. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: elle - spiegazione

Elle näputööd - facebook.com Vai su Facebook

La spiegazione del finale di “Emilia Pérez”, il film con Selena Gomez, Zoë Saldaña e Karla Sofía Gascón - Il film ha conquistato ben quattro premi al Festival di Cannes 2024 e ha trionfato ai Golden Globes 2025, con un toccante discorso dell'attrice trans Karla Sofía Gascón. Lo riporta deejay.it