Elisabetta Canalis il suo Bambi brunette è il colore più dolce dell’autunno 2025
Con le sue atmosfere cozy ed i colori caldi e brillanti che la natura assume, l’autunno spinge quasi ogni donna ad adottare un nuovo colore di capelli, non per forza radicale ma possibilmente più scuro e profondo rispetto a quello che è il risultato dei raggi del sole sulla chioma. Ebbene, Elisabetta Canalis è una di noi: guardando le sue ultime foto non è certo sfuggita all’attenzione la tinta caramellata delle sue lunghezze. Il Bambi brunette di Elisabetta Canalis è tutto quello che vogliamo per quest’autunno 2025: di cosa si tratta. Dopo aver trascorso la sua estate divisa tra l’amata Sardegna, gli Stati Uniti e la Liguria, Elisabetta Canalis sembra aver voluto inaugurare l’inizio della nuova stagione con un bel cambio look. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: elisabetta - canalis
Elisabetta Canalis, nuovo amore: La voce su Nicola accende il gossip estivo
Elisabetta Canalis festeggia i dieci anni della figlia con l’ex marito Brian: un momento speciale da ricordare
Elisabetta Canalis in Sardegna con l’ex marito Brian Perri, assente il fidanzato Georgian Cimpeanu
Buonanotte da Elisabetta Canalis - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, che carezza e sorrisi a Milano #elisabettacanalis #alviserigo #24settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/elisabetta-canalis-alvise-rigo-carezza-intesa-milano_103906471-202502k.shtml… - X Vai su X
Elisabetta Canalis in forma strepitosa: il suo super allenamento è virale - A 47 anni appena compiuti lo scorso 12 settembre, la showgirl sarda continua a meravigliare per la sua straordinaria forma fisica ... Si legge su cagliaripad.it
Alvise Rigo imbarazzato: «Elisabetta Canalis? Solo lavoro. La butto, per rivederla presto» - Un po’ di imbarazzo e molte risate quando, durante il gioco del “cosa butti e cosa tieni”, Nunzia De Girolamo e i suoi ... Lo riporta msn.com