Con le sue atmosfere cozy ed i colori caldi e brillanti che la natura assume, l’autunno spinge quasi ogni donna ad adottare un nuovo colore di capelli, non per forza radicale ma possibilmente più scuro e profondo rispetto a quello che è il risultato dei raggi del sole sulla chioma. Ebbene, Elisabetta Canalis è una di noi: guardando le sue ultime foto non è certo sfuggita all’attenzione la tinta caramellata delle sue lunghezze. Il Bambi brunette di Elisabetta Canalis è tutto quello che vogliamo per quest’autunno 2025: di cosa si tratta. Dopo aver trascorso la sua estate divisa tra l’amata Sardegna, gli Stati Uniti e la Liguria, Elisabetta Canalis sembra aver voluto inaugurare l’inizio della nuova stagione con un bel cambio look. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Canalis, il suo Bambi brunette è il colore più dolce dell’autunno 2025