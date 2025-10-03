Elisabeth moss e max minghella | ritorno nel dark comedy horror shell

la nuova commedia horror "shell" con elisabeth moss. Il film "Shell" rappresenta un'originale combinazione di commedia nera e horror, segnando anche il ritorno dell'attrice Elisabeth Moss in un ruolo che si discosta dai suoi precedenti progetti. Diretto da Max Minghella, già noto per aver diretto episodi di serie di successo, questo lungometraggio ha debuttato nel 2024 e ora è disponibile su piattaforme digitali e in alcune sale cinematografiche. La pellicola affronta temi legati alla lotta per il riconoscimento artistico e alle pressioni sociali sulla bellezza femminile, offrendo uno sguardo critico e ironico sul mondo dello spettacolo.

