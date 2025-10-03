Elisabeth Moss afferma che il sequel di L’uomo invisibile è ancora in lavorazione
Dopo il successo del 2020, L’uomo invisibile ( qui la recensione ), diretto da Leigh Whannell e interpretato da Elisabeth Moss, un sequel sembra essere ancora in fase di sviluppo. Il film originale, realizzato con un budget di circa 7 milioni di dollari, ha ottenuto un’ampia approvazione critica e un notevole successo al botteghino, incassando quasi 144 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola, caratterizzata da atmosfere tipiche del thriller indipendente e influenze riconducibili a David Cronenberg, ha consolidato la reputazione di Whannell come regista capace di combinare tensione psicologica e innovazioni visive. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Elisabeth moss e max minghella: ritorno nel dark comedy horror shell
