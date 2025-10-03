Negli ultimi giorni, Elisa è finita al centro dell’attenzione mediatica dopo aver condiviso alcune storie su Instagram in cui, visibilmente commossa e scossa, ha commentato l’ abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana. La cantante, già nota per il suo sostegno alla causa palestinese, si è indirizzata direttamente alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lanciando un appello affinché l’Italia si attivi per portare aiuti umanitari a Gaza. Leggi anche: Flotilla, 4 parlamentari fermati: poi l’annuncio. Lo hanno fatto solo a loro Il blocco della Flotilla e l’appello a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Elisa, l’appello in lacrime a Meloni e poi il disastro: cos’è successo (VIDEO)