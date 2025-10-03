Elisa l’appello in lacrime a Meloni e poi il disastro | cos’è successo VIDEO

Tvzap.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, Elisa è finita al centro dell’attenzione mediatica dopo aver condiviso alcune storie su Instagram in cui, visibilmente commossa e scossa, ha commentato l’ abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana. La cantante, già nota per il suo sostegno alla causa palestinese, si è indirizzata direttamente alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lanciando un appello affinché l’Italia si attivi per portare aiuti umanitari a Gaza. Leggi anche: Flotilla, 4 parlamentari fermati: poi l’annuncio. Lo hanno fatto solo a loro Il blocco della Flotilla e l’appello a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

elisa l8217appello in lacrime a meloni e poi il disastro cos8217232 successo video

© Tvzap.it - Elisa, l’appello in lacrime a Meloni e poi il disastro: cos’è successo (VIDEO)

In questa notizia si parla di: elisa - appello

Omicidio di Elisa Campeol, l'Appello conferma la sentenza a Fabrizio Biscaro

“Ti prego…”. Elisa, appello in lacrime a Giorgia Meloni

Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla, l’appello a Meloni: “Portate gli aiuti, stanno morendo”

elisa l8217appello lacrime meloniFlotilla, l’accusa toccante di Elisa in lacrime a Giorgia Meloni: le sue parole (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Si legge su donna.fidelityhouse.eu

elisa l8217appello lacrime meloniElisa, appello in lacrime a Meloni: “Adesso portate voi gli aiuti perché stanno morendo” - Lunedì scorso aveva partecipato alla manifestazione indetta a Trieste ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Elisa L8217appello Lacrime Meloni