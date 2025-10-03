Elisa Isoardi torna su Rai1 | debutta Bar Centrale il nuovo show del sabato pomeriggio
A partire da sabato 4 ottobre alle ore 14.00, su Rai1 arriva un nuovo appuntamento televisivo: “Bar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi che si prepara a diventare uno dei punti di riferimento. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: elisa - isoardi
Bar centrale: elisa isoardi presenta un format sereno con notizie positive
Elisa Isoardi mostra il amore: scatto che conquista i fan
Elisa Isoardi, fuga romantica con lo chef Ernesto Iaccarino. La prima foto di coppia
Il bar diventa lo specchio dell'Italia reale. Con Elisa Isoardi apre il #BarCentrale da sabato 4 ottobre alle 14 su #Rai1. #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com Vai su Facebook
TV Elisa Isoardi debutta con «Bar Centrale» su Rai1 - Elisa Isoardi torna in tv con il nuovo format «Bar Centrale», in onda da sabato 4 ottobre 2025 alle 14 su Rai1, subito dopo il Tg1, con cadenza settimanale. Lo riporta bluewin.ch
Elisa Isoardi riparte su RaiUno: “Il bar è la nuova piazza televisiva. Oggi molti giovani tornano nei paesi perché le metropoli tolgono energie, spazio, tempo” - Su Rai1 dalle 14 del 4 ottobre parte la nuova trasmissione Bar Centrale che segna il ritorno in studio dopo tre anni di Elisa Isoardi ... ilriformista.it scrive