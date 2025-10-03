Elisa Isoardi torna su Rai1 | debutta Bar Centrale il nuovo show del sabato pomeriggio

A partire da sabato 4 ottobre alle ore 14.00, su Rai1 arriva un nuovo appuntamento televisivo: “Bar Centrale”, il programma condotto da Elisa Isoardi che si prepara a diventare uno dei punti di riferimento. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

elisa isoardi torna rai1TV Elisa Isoardi debutta con «Bar Centrale» su Rai1 - Elisa Isoardi torna in tv con il nuovo format «Bar Centrale», in onda da sabato 4 ottobre 2025 alle 14 su Rai1, subito dopo il Tg1, con cadenza settimanale. Lo riporta bluewin.ch

elisa isoardi torna rai1Elisa Isoardi riparte su RaiUno: “Il bar è la nuova piazza televisiva. Oggi molti giovani tornano nei paesi perché le metropoli tolgono energie, spazio, tempo” - Su Rai1 dalle 14 del 4 ottobre parte la nuova trasmissione Bar Centrale che segna il ritorno in studio dopo tre anni di Elisa Isoardi ... ilriformista.it scrive

