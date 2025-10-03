Elisa in lacrime per Gaza l’appello a Giorgia Meloni scatena il web

Un video pubblicato da Elisa nelle ultime ore ha acceso un acceso dibattito sui social. La cantante, da tempo vicina alla causa palestinese, ha condiviso su Instagram le sue lacrime e un appello diretto alla premier Giorgia Meloni, dopo l’abbordaggio da parte della marina israeliana della Global Sumud Flotilla. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, dividendo l’opinione pubblica tra applausi e critiche feroci. Leggi anche: “Inutile e ignorante!”. Il giornalista massacra Elisa dopo l’appello in lacrime alla Meloni Il caso esplode nella notte tra l’1 e il 2 ottobre 2025, quando diverse imbarcazioni della Flotilla sono state fermate in acque internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elisa in lacrime per Gaza, l’appello a Giorgia Meloni scatena il web

In questa notizia si parla di: elisa - lacrime

Flotilla bloccata da Israele, Elisa in lacrime

“Ti prego…”. Elisa, appello in lacrime a Giorgia Meloni

Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla, l’appello a Meloni: “Portate gli aiuti, stanno morendo”

Elisa, in lacrime, dopo lo stop di Israele alle barche della Global Sumud Flotilla. La cantante pubblica un video sui propri social per fare un appello ai governi: "Portate voi il cibo alla popolazione palestinese, stanno morendo - facebook.com Vai su Facebook

Dalle lacrime di #Elisa alle piazze con #AmbraAngiolini, fino a #Mengoni, #Ghali e #FiorellaMannoia: i cantanti italiani alzano la voce per Gaza. https://allmusicitalia.it/news/cantanti-italiani-palestina-gaza.html… - X Vai su X

Elisa in lacrime per la Flotilla: «Allora portateli voi gli aiuti. Stanno morendo». Il messaggio per Giorgia Meloni - Israele ha intercettato e bloccato diverse barche della Global Sumud Flotilla, cariche di aiuti per la popolazione di Gaza. Segnala leggo.it

Elisa in lacrime per Gaza dopo l'abbordaggio a Flotilla chiede a Meloni di portare gli aiuti: "Stanno morendo" - Elisa ha lanciato un appello sul proprio profilo Instagram a Giorgia Meloni perché faccia arrivare gli aiuti della Flotilla a Gaza ... Riporta virgilio.it