Elisa concerto green a San Siro | Ridotto del 51,9% l’impatto ambientale E presenta il progetto Plantasia

Milano, 3 ottobre 2025 – “Quando ho immaginato il concerto di San Siro, non volevo solo un grande spettacolo: volevo che la musica parlasse di cambiamento, che lasciasse un segno concreto. Con il Comune di Milano, music Innovation Hub, Fondazione Cariplo e tante altre realtà, siamo riusciti a ridurre di oltre il 50% l’impatto del concerto, coinvolgendo i fan, promuovendo mobilità sostenibile e raccogliendo ogni rifiuto con cura", ha raccontato la cantante Elisa in un incontro all’Università Iulm, durante il quale sono stati presentati i risultati delle azioni realizzate per ridurre l’impatto ambientale al live dello scorso 18 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

