Elisa concerto green a San Siro | Ridotto del 51,9% l’impatto ambientale E presenta il progetto Plantasia

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 3 ottobre 2025 – “Quando ho immaginato il concerto di San Siro, non volevo solo un grande spettacolo: volevo che la musica parlasse di cambiamento, che lasciasse un segno concreto. Con il Comune di Milano, music Innovation Hub, Fondazione Cariplo e tante altre realtà, siamo riusciti a ridurre di oltre il 50% l’impatto del concerto,  coinvolgendo i fan, promuovendo mobilità sostenibile e raccogliendo ogni rifiuto con cura", ha raccontato la cantante Elisa in un incontro all’Università Iulm, durante il quale sono stati presentati i risultati delle azioni realizzate per ridurre l’impatto ambientale al live dello scorso 18 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

elisa concerto green a san siro ridotto del 519 l8217impatto ambientale e presenta il progetto plantasia

© Ilgiorno.it - Elisa, concerto green a San Siro: “Ridotto del 51,9% l’impatto ambientale”. E presenta il progetto Plantasia

In questa notizia si parla di: elisa - concerto

Elisa, su Canale 5 il concerto a San Siro, ospiti Ligabue e Sangiorgi

Canale 5, in onda il concerto live di Elisa da San Siro

Elisa - San Siro, il concerto stasera in tv: ospiti e scaletta

elisa concerto green sanRidotto del 51,9% l’impatto ambientale del concerto di Elisa a San Siro - MILANO (ITALPRESS) – All’Università Iulm di Milano sono stati presentati i risultati delle azioni realizzate per ridurre l’impatto ambientale del concerto di Elisa a San Siro del 18 giugno 2025. Da msn.com

Elisa, rivoluzione green a San Siro: “Il mio impegno sociale” - Il 18 giugno Elisa si esibirà per la prima volta San Siro con un live già sold out da mesi. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Elisa Concerto Green San