Elisa agli studenti Iulm di Milano | Non fatevi attaccare e scoraggiare continuate ad essere voi stessi

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante ha colto l'occasione per ricordare ai giovani di avere coraggio: "Se hai un talento o una passione che ti guida, è la tua unità. Se non la fai tu, nessuno potrà farla, è la tua narrazione, è la tua unica responsabilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

