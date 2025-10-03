Elisa agli studenti Iulm di Milano | Non fatevi attaccare e scoraggiare continuate ad essere voi stessi
La cantante ha colto l'occasione per ricordare ai giovani di avere coraggio: "Se hai un talento o una passione che ti guida, è la tua unità. Se non la fai tu, nessuno potrà farla, è la tua narrazione, è la tua unica responsabilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
