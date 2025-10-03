Elezioni Toscana 2025 la guida completa | quando e come si vota e chi sono i candidati

Dopo Valle d’Aosta, Marche e Calabria, anche la Toscana tornerà alle urne il 12 e 13 ottobre 2025 per eleggere il Presidente della Giunta e rinnovare il Consiglio regionale. La sfida elettorale vede tre candidati in corsa per la guida della regione: il governatore uscente Eugenio Giani (centrosinistra), che punta alla riconferma, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (lista di sinistra Toscana rossa). Si voterà anche per scegliere i consiglieri che comporranno l’Assemblea legislativa: in totale sono quaranta, che diventano quarantuno includendo il presidente. 🔗 Leggi su Open.online

