Elezioni Repubblica Ceca | favorito il populista Andrej Babiš
Oggi e domani sono aperti i seggi per le elezioni in Repubblica Ceca. I sondaggi danno per favorito il populista Andrej Babiš. Preoccupa il suo possibile ritorno al potere. Al via le elezioni in Repubblica Ceca La Repubblica Ceca si reca alle urne questo venerdì e sabato. Negli ultimi sondaggi, risulta favorito il populista Andrej Babiš. Il suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il possibile ritorno di Babis al governo della Repubblica ceca mette Praga in subbuglio. Il presidente Pavel prima delle elezioni esorta gli elettori a stare ben attenti a non lasciare il paese "in balia della Russia".
IL GIRAMONDO Elezioni nella Repubblica Ceca Il ritorno di Babiš in versione "sovranista" articolo completo https://sondaggibidimedia.com/il-giramondo-elezioni-nella-repubblica-ceca-2025/…
Repubblica Ceca al voto, il miliardario populista Babis favorito - Era stato travolto da accuse di conflitto di interesse e frode nel suo precedente mandato da premier. Scrive corriere.it
Tutte le sfide delle elezioni nella Repubblica Ceca - Non sorprende pertanto che la Repubblica Ceca sia stata anch’essa investita da un’ondata senza precedenti di disinformazione filorussa ... Lo riporta startmag.it