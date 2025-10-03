Elezioni Repubblica Ceca | favorito il populista Andrej Babiš 

Oggi e domani sono aperti i seggi per le elezioni in Repubblica Ceca. I sondaggi danno per favorito il populista Andrej Babiš. Preoccupa il suo possibile ritorno al potere. Al via le elezioni in Repubblica Ceca La Repubblica Ceca si reca alle urne questo venerdì e sabato. Negli ultimi sondaggi, risulta favorito il populista Andrej Babiš. Il suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

