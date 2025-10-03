Elezioni regionali Nucera | Occhiuto la scelta migliore per la Calabria

Si è svolto l’incontro conclusivo della campagna elettorale della lista Forza azzurri. Con il presidente Roberto Occhiuto, erano presenti i candidati della circoscrizione sud, tra cui Giuseppe Nucera, leader del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ e già presidente di Confindustria, uno dei nomi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it