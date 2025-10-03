Elezioni regionali Nucera | Occhiuto la scelta migliore per la Calabria
Si è svolto l’incontro conclusivo della campagna elettorale della lista Forza azzurri. Con il presidente Roberto Occhiuto, erano presenti i candidati della circoscrizione sud, tra cui Giuseppe Nucera, leader del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ e già presidente di Confindustria, uno dei nomi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Elezioni Regionali, Nucera (Forza Azzurri): "Occhiuto la scelta migliore per la Calabria" - Si è svolto l'incontro conclusivo della campagna elettorale della lista Forza Azzurri alla presenza del candidato alla presidenza della Calabria ...
Elezioni Regionali, G.Nucera (Forza Azzurri): ‘Occhiuto la scelta migliore per la Calabria’ - “Giuseppe Nucera è una risorsa politica che potrà dare lustro ed esperienza alle istituzioni calabresi”, le parole di Roberto Occhiuto ... Si legge su citynow.it