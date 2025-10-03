Elezioni regionali l’ultima stoccata di Toscano e appello agli elettori
"Abbiamo sempre parlato di politica in questa campagna elettorale e lo abbiamo fatto lottando contro metodi tipicamente mafiosi, come illazioni, ammiccamenti e parole dette a mezza bocca, utilizzati a piene mani da chi evidentemente non ha argomenti. La mafia si sconfigge anche sul piano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali in Calabria: cosa c'è da sapere sulla sfida tra Tridico e Occhiuto. Si vota domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Perché si arrivati al voto anticipato, come si sono mosse le alleanze di centrodestra e centrosinistra e cosa c'è da aspettarsi
? Elezioni Regionali in Calabria 5/6 Ottobre 2025 Intervista a Walter Nocito, Lista AVS - Alleanza Verdi Sinistra per Tridico Presidente.
Elezioni regionali, dove e quando si vota: i nodi da sciogliere in entrambe le alleanze - Per molti è la stagione delle Regionali, che partirà da settembre, il vero giro di boa per molti partiti politici. Lo riporta ilmessaggero.it
Elezioni Regionali, centrosinistra: ultime mosse per compattare l’alleanza - Per le elezioni in Liguria del 27 e 28 ottobre 2024, il nome di Andrea Orlando fu avanzato solo il primo settembre. Segnala ilmattino.it