Elezioni regionali l' appello del Coordinamento antiviolenza donne insieme Calabria ai candidati
In Calabria il fenomeno della violenza maschile sulle donne è di notevole dimensione. Nel 2024 le donne vittime di violenza di genere sono state oltre 1600; negli ultimi anni sono state 5 le donne in Calabria vittime di femminicidio, a cui bisogna aggiungere altre donne uccise per le quali la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
L’accorato appello ai candidati del Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria - Lo scrive in una nota stampa il Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria (CADIC) rivolgendosi ai candidati alla regione Calabria. Da reggiotv.it
Appello del CADIC ai candidati alla Presidenza: «Sostegno concreto ai Centri Antiviolenza in Calabria» - Mondiversi si unisce all'appello per garantire risorse stabili a CAV e Case rifugio: in Calabria la violenza sulle donne resta un’emergenza. Riporta ecodellojonio.it