Elezioni regionali il messaggio del deputato Cannizzaro ai reggini
"Dai palchi dei comizi, nei tanti incontri pubblici, per strada, qui sui social, il mio appello al voto per Forza Italia, per Roberto, per dare continuità al nostro progetto, l’ho fatto sempre parlando a tutta la Calabria".Sono le parole del deputato Francesco Cannizzaro pubblicate sui social. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali in Calabria: cosa c'è da sapere sulla sfida tra Tridico e Occhiuto. Si vota domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Perché si arrivati al voto anticipato, come si sono mosse le alleanze di centrodestra e centrosinistra e cosa c'è da aspettarsi - X Vai su X
Sergio Berlato. . "Sono pronto a scendere in campo durante le elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025 e a mettere in campo tutta la mia esperienza amministrativa". ?Ascolta il mio intervento durante la puntata di Linea a Voi. ? Segui Sergi - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Cannizzaro lancia un messaggio ai reggini: ‘Con Forza Italia saremo più forti’ - Basti pensare ai principali emendamenti approvati (che cubano circa 70 milioni di euro), alle tante battaglie vinte. Da citynow.it
Regionali, nel centrodestra derby tra D’Attis e Gemmato. Ma Tajani insiste: «Un civico» - Dopo il ritiro del sindaco Angelo Annese, la decisione sul futuro candidato presidente del centrodestra pugliese potrebbe essere presa questa sera, quando i leader nazionali della coalizione ... Riporta quotidianodipuglia.it