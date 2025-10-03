Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista di Noi Moderati a Grosseto

Di seguito i nomi dei candidati della lista di Noi Moderati a Grosseto:1. Andrea Ulmi2. Angela Amante3. Michele Bartalini4. Nadia Benucci . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

