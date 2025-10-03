Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista di Avs a Livorno

Di seguito i nomi dei candidati della lista di Alleanza Verdi Sinistra a Livorno:1. Diletta Fallani2. Marco Guercio3. Damiana Barbato4. Domenico di Pietro detto Mimmo5. Susanna Chelotti6. Umberto Mazzantini7. Lucilla Botti8. Emiliano Geppetti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

