Elezioni regionali i nomi dei candidati della lista del Movimento 5 Stelle a Livorno

Di seguito i nomi dei candidati della lista del Movimento 5 Stelle a Livorno:1. Francesca Fabbiani2. Fabrizio Zucconi3. Loredana Pantaleone4. Renato Corrado De Michieli Vitturi5. Antonina Cucinotta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

? Elezioni Regionali in Calabria 5/6 Ottobre 2025 Intervista a Walter Nocito, Lista AVS - Alleanza Verdi Sinistra per Tridico Presidente. Guarda su Smart Tv dal canale YouTube TeleDiamanteTV #notizie #notiziedelgiorno #news #tv #Info #informazio - facebook.com Vai su Facebook

Una giornata con la candidata / 3 – Elezioni regionali, Bundu: “Pronti a entrare a Palazzo”. La Mini, i gatti e mamma Daniela - X Vai su X

Chi sono i candidati alle elezioni in Calabria 2025: nomi e liste alle regionali - Domenica 5, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15, si vota per le regionali in Calabria 2025. Come scrive fanpage.it

Elezioni regionali, i nomi dei candidati della lista civica “Eugenio Giani Presidente – Casa Riformista” a Lucca - Di seguito i nomi dei candidati della lista civica “Eugenio Giani Presidente – Casa Riformista” a Lucca: ... Segnala firenzetoday.it