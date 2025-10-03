Elezioni regionali guida al voto | le liste i candidati e tutte le info utili

Reggiotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giochi sono quasi fatti e la parola è pronta a passare agli elettori per la decisione finale. Domenica 5 e lunedì 6 ottobre i calabresi tornano alle urne per eleggere il presidente della Regione Calabria e per il rinnovo del Consiglio regionale a conclusione di una campagna elettorale indetta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali guida votoGuida alle elezioni regionali in Calabria - Domenica 5 e lunedì 6 ottobre si terranno le elezioni regionali in Calabria per eleggere il nuovo presidente della regione e i membri del consiglio regionale. Scrive pagellapolitica.it

Elezioni regionali, guida al voto: tutto quello che c’è da sapere - URNE aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per eleggere presidente e Consiglio regionale. Riporta cronachefermane.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Guida Voto