Elezioni regionali cresce l' ipotesi Maresca Mentre Cirielli si dice disponibile ma senza sgomitare
Con il passo indietro di Giosy Romano – uno dei nomi che avrebbe potuto insidiare realmente il centrosinistra – si rafforza la candidatura di Catello Maresca, magistrato e consigliere comunale a Napoli, come possibile governatore della Campania per il centrodestra.Il suo profilo, già discusso nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Sergio Berlato. . "Sono pronto a scendere in campo durante le elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025 e a mettere in campo tutta la mia esperienza amministrativa". ?Ascolta il mio intervento durante la puntata di Linea a Voi. ? Segui Sergi Vai su Facebook
Una giornata con la candidata / 3 – Elezioni regionali, Bundu: “Pronti a entrare a Palazzo”. La Mini, i gatti e mamma Daniela - X Vai su X
"Vannacci candidato? No, non è una boutade" - Fonti della Lega confermano l'ipotesi dell'ex generale come candidato del centrodestra. Si legge su rainews.it
Elezioni Regionali, scelte interne e candidati: i partiti ora si mobilitano - Prima riunione per la nuova composizione della segreteria provinciale di Fratelli d'Italia. Riporta ilmattino.it