Elezioni regionali cresce l' ipotesi Maresca Mentre Cirielli si dice disponibile ma senza sgomitare

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il passo indietro di Giosy Romano – uno dei nomi che avrebbe potuto insidiare realmente il centrosinistra – si rafforza la candidatura di Catello Maresca, magistrato e consigliere comunale a Napoli, come possibile governatore della Campania per il centrodestra.Il suo profilo, già discusso nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

"Vannacci candidato? No, non è una boutade" - Fonti della Lega confermano l'ipotesi dell'ex generale come candidato del centrodestra. Si legge su rainews.it

elezioni regionali cresce ipotesiElezioni Regionali, scelte interne e candidati: i partiti ora si mobilitano - Prima riunione per la nuova composizione della segreteria provinciale di Fratelli d'Italia. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Cresce Ipotesi