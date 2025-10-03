Elezioni regionali Conte in piazza Duomo | parte la volata per Tridico presidente

Reggiotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in piazza Duomo ha voluto essere al fianco di Tridico nell’ultima e decisiva fase della campagna elettorale in occasione della manifestazione organizzata dal campo progressista. Assenti giustificati a causa degli ultimi risvolti degli attivisti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali conte piazzaRegionali, Conte a Reggio: ‘Centrodestra nervoso, gioca al cabaret. Con Tridico possiamo vincere’ - Giuseppe Conte a Reggio Calabria, in piazza Duomo l’evento del centrosinistra a pochi giorni dalle elezioni regionali. citynow.it scrive

elezioni regionali conte piazzaRegionali, Tridico a Reggio: ‘Dal 7 ottobre Occhiuto non sarà più presidente’ - "Quando i leghisti vengono in Calabria a chiedere i voti, loro che sono quelli della Padania, cosa vi dicono? Da citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Conte Piazza