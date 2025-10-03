Elezioni regionali Calabria 2025 gli ultimi sondaggi | chi è in testa tra Occhiuto e Tridico
In Calabria le elezioni regionali si terranno il 5 e 6 ottobre. Per la poltrona di governatore si sfidano il presidente dimissionario Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, e Pasquale Tridico, europarlamentare del M5s ed ex presidente Inps. Ecco chi è in testa secondo gli ultimi sondaggi. Elezioni regionali Calabria 2025: i sondaggi. Roberto Occhiuto (Imagoeconomica). Nei sondaggi realizzati fino metà settembre, cioè prima dello stop previsto per legge, Occhiuto risultava in netto vantaggio su Tridico. Facendo la media tra i risultati delle indagini effettuate da Noto Sondaggi, BiDiMedia, SWG, Ipsos, Tecnè e Termometro Politico, Occhiuto è dato al 54 per cento e Tridico al 44 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Sergio Berlato. . "Sono pronto a scendere in campo durante le elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025 e a mettere in campo tutta la mia esperienza amministrativa". ?Ascolta il mio intervento durante la puntata di Linea a Voi. ? Segui Sergi - facebook.com Vai su Facebook
Una giornata con la candidata / 3 – Elezioni regionali, Bundu: “Pronti a entrare a Palazzo”. La Mini, i gatti e mamma Daniela - X Vai su X
Chi sono i candidati alle elezioni in Calabria 2025: nomi e liste alle regionali - Domenica 5, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15, si vota per le regionali in Calabria 2025. Come scrive fanpage.it
Guida alle elezioni regionali in Calabria - Domenica 5 e lunedì 6 ottobre si terranno le elezioni regionali in Calabria per eleggere il nuovo presidente della regione e i membri del consiglio regionale. pagellapolitica.it scrive