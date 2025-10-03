In Calabria le elezioni regionali si terranno il 5 e 6 ottobre. Per la poltrona di governatore si sfidano il presidente dimissionario Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, e Pasquale Tridico, europarlamentare del M5s ed ex presidente Inps. Ecco chi è in testa secondo gli ultimi sondaggi. Elezioni regionali Calabria 2025: i sondaggi. Roberto Occhiuto (Imagoeconomica). Nei sondaggi realizzati fino metà settembre, cioè prima dello stop previsto per legge, Occhiuto risultava in netto vantaggio su Tridico. Facendo la media tra i risultati delle indagini effettuate da Noto Sondaggi, BiDiMedia, SWG, Ipsos, Tecnè e Termometro Politico, Occhiuto è dato al 54 per cento e Tridico al 44 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni regionali Calabria 2025, gli ultimi sondaggi: chi è in testa tra Occhiuto e Tridico