elezioni in calabria il centrodestra sprigiona ottimismo

3 ott 2025

AGI - "Per una volta siamo stati fortunati con l'elezione in  Calabria  subito dopo quelle delle  Marche.". Utilizza l'ironia uno dei 'big' del  centrodestra  nell'osservare come dopo la vittoria di  Francesco Acquaroli  contro l'europarlamentare dem  Matteo Ricci  potrebbe arrivare quella di  Roberto Occhiuto  contro il pentastellato  Pasquale Tridico. Un'altra possibile riconferma di una regione per la quale i leader della coalizione si sono spesi con il comizio elettorale tenutosi a  Lamezia Terme. Oggi  Matteo Salvini  è a  Reggio Calabria  per un'iniziativa con due dei suoi vice,  Claudio Durigon  e  Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Agi.it

