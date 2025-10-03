AGI - "Per una volta siamo stati fortunati con l'elezione in Calabria subito dopo quelle delle Marche.". Utilizza l'ironia uno dei 'big' del centrodestra nell'osservare come dopo la vittoria di Francesco Acquaroli contro l'europarlamentare dem Matteo Ricci potrebbe arrivare quella di Roberto Occhiuto contro il pentastellato Pasquale Tridico. Un'altra possibile riconferma di una regione per la quale i leader della coalizione si sono spesi con il comizio elettorale tenutosi a Lamezia Terme. Oggi Matteo Salvini è a Reggio Calabria per un'iniziativa con due dei suoi vice, Claudio Durigon e Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Elezioni in Calabria, il centrodestra sprigiona ottimismo