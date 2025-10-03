Elettra Lamborghini non può usare il suo cognome per non creare confusione con la casa automobilistica | la Cassazione riapre il caso
La disputa legale tra la cantante Elettra Lamborghini e la casa automobilistica Automobili Lamborghini è arrivata fino in Cassazione, che ha deciso di riaprire la vicenda legata all’uso del cognome come marchio commerciale. La questione era nata dalla richiesta della showgirl di registrare il marchio “patronimico”. “Inizialmente la registrazione era stata negata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi”, si legge nei documenti, “ma la Commissione dei Ricorsi aveva ribaltato la decisione autorizzando l’utilizzo”. Secondo la Commissione, “ la notorietà raggiunta dalla cantante giustificava una deroga alla protezione dei marchi della Automobili Lamborghini ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
