La battaglia legale di Elettra Lamborghini per l’uso del suo cognome come marchio commerciale contro il colosso delle auto di lusso. Vuoi sapere cosa succede quando il tuo stesso nome diventa oggetto di una battaglia legale? Elettra Lamborghini lo sta vivendo sulla sua pelle. La regina del twerking è finita di nuovo sotto i riflettori, ma stavolta non c’entra la musica né la TV. Il suo cognome, Lamborghini, è diventato il cuore pulsante di una guerra legale con la celebre casa automobilistica. Il problema? Usare il suo stesso nome come marchio commerciale. Tutto è iniziato quando Elettra ha provato a registrare il cognome per scopi commerciali. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Elettra Lamborghini finisce in tribunale: la causa sul cognome