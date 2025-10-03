Elettra ha perso la battaglia legale contro la Lamborghini? Lei replica | È molto triste

Elettra Lamborghini avrebbe subito di recente una sconfitta legale e uno stop ai suoi progetti lavorativi. La cantante, infatti, sarebbe stata raggiunta da una sentenza negativa della Cassazione che porrebbe uno stop nella sua volontà di registrare il suo cognome come un marchio, per cominciare delle nuove attività commerciali. La volontà della musicista, infatti, avrebbe trovato la contrapposizione dell’azienda automobilistica Lamborghini che avrebbe agito contro la sua richiesta per vie legali ma, secondo quanto svelato da lei stessa sui social networks la sfida non si sarebbe ancora del tutto conclusa. 🔗 Leggi su Dilei.it

