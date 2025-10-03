Elettra contro Lamborghini la cantante non può utilizzare il suo cognome

mgazine id=6369888099112 La Cassazione ha accolto il ricorso del marchio auto Lamborghini contro la decisione della Commissione dei ricorsi dell’Ufficio brevetti che concedeva alla cantante Elettra Lamborghini di utilizzare il suo nome e cognome su prodotti commerciali, nonostante il marchio di auto sia registrato. La sentenza non esclude però che le cose possano cambiare. La Cassazione ha rimandato infatti la questione alla Commissione dei ricorsi, per definire meglio la dinamica che ha portato alla fama la cantante e quanto il suo cognome, molto famoso ben prima che lei cominciasse la sua carriera, abbia contribuito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

