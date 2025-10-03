È stato eletto il nuovo comitato del Tg2: i nuovi membri sono Federica Corsini (60 voti), Gabriele Lo Bello (57) e Laura Garofalo (56). Il primo dei non eletti è Sergio De Nicola (52). Corsini, moglie dell’ex ministro della Cultura ed ex direttore dello stesso Tg2 Gennaro Sangiuliano, è stata eletta presidente del cdr. La giornalista è molto apprezzata dentro la redazione e pare che in tanti colleghi le riconoscano il comportamento esemplare tenuto nei giorni più difficili del caso Boccia che ha travolto il marito: sempre profilo basso anche in mezzo alla burrasca. Hanno votato 115 giornalisti sui 119 aventi diritto al voto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eletto il cdr del Tg2: Federica Corsini la più votata