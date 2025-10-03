Eleonora Rocchini | Per me questa è la mia unica vera storia d’amore

Eleonora Rocchini recentemente è stata ospitata dalla conduttrice di “podcast 1%”. Durante il corso dell’intervista, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha ripercorso la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Al tempo, la giovane fiorentina partecipò ai casting dello show, dopo essere stata persuasa dalla sua migliore amica. Il tronista era Oscar Branzani. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: eleonora - rocchini

Eleonora Rocchini sulla rottura con Oscar Branzani: “Mi ritrovavo la macchina rigata, è stato un trauma”

Eleonora Rocchini rivela quello che i social non mostrano della sua storia con Nunzio Moccia: «le relazioni perfette non esistono e ciò che rimane, che diventa solido e duraturo, sono quegli amori imperfetti fatti di infinite emozioni»https://www.eva3000.com/el - facebook.com Vai su Facebook

Eleonora Rocchini chiede 6mila euro ai suoi follower per il cane malato: «Non me lo posso permettere». Polemiche dopo le vacanze di lusso - Eleonora Rocchini, ex volto Uomini e Donne, dopo aver scoperto la grave malattia di cui soffrirebbe il suo amato cane Ares, che necessita di un intervento immediato e molto costoso, ha deciso di ... Come scrive leggo.it

Eleonora Rocchini chiede 6mila euro ai suoi follower per il cane malato: «Non me lo posso permettere» - Eleonora Rocchini, ex volto Uomini e Donne, dopo aver scoperto la grave malattia di cui soffrirebbe il suo amato cane Ares, che necessita di un intervento immediato e molto costoso, ha deciso di ... Scrive ilmattino.it