Eleonora Duse le lettere con D’Annunzio e la rottura
Forse la relazione più tormentata e poeticamente struggente del Novecento. O forse, soltanto una sceneggiata di due istrioni, due eccentriche maschere pubbliche che hanno fatto per davvero della loro vita un’opera d’arte. Da un lato, il poeta vate dell’Italia primo-novecentesca, il comandante dell’Impresa di Fiume, l’eroe del volo su Vienna, esteta decadente, epicureo ai limiti della sregolatezza. Dall’altro, la sacerdotessa dell’arte scenica, l’attrice tragica per eccellenza, ammirata da Stanislavskij come da Charlie Chaplin; in una parola, la Divina. Lui la chiama Ghisola, forse per possederla anche linguisticamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: eleonora - duse
Valeria Bruni Tedeschi è la Divina Eleonora Duse nel primo trailer del biopic diretto da Pietro Marcello
“A scuola piangevo per un 7 meno, oggi mi annoia D’Annunzio”. Valeria Bruni Tedeschi, dai ricordi del maestro con la spugna per le lacrime al suo ruolo di Eleonora Duse
Valeria Bruni Tedeschi, da scuola con le lacrime al volto di Eleonora Duse
«Se la vista di cieli azzurri ti riempie di gioia, se le cose semplici della natura hanno un messaggio che tu comprendi, rallegrati, perché la tua anima è viva» (Eleonora Duse, nata oggi nel 1858). Buongiorno! In foto Palazzo Barbaro Wolkoff dove Duse visse nel - X Vai su X
DUSE Eleonora Duse ha una leggendaria carriera alle spalle ormai conclusa. Tra la Grande Guerra e l'ascesa del fascismo sente un richiamo più forte di ogni rassegnazione e torna dove la sua vita è iniziata: sul palcoscenico. I nostri volontari ti aspettano i Vai su Facebook
Duse: la storia vera di Eleonora Duse - Trama, storia vera, curiosità e licenze poetiche sul mito dell’attrice italiana. Secondo cinefilos.it
DUSE/ Il film dove un’icona del teatro incarna la crisi di un’epoca - Il film "Duse" cattura lo spettatore con il coraggio e le inquietudini di una donna travolta dalla più profonda passione artistica ... Si legge su ilsussidiario.net