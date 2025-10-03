Elefante nano del Pleistocene ritrovato a Siracusa

Nel Siracusano scoperti i resti di un esemplare di Paleoloxodon mnaidriensis risalente a 200mila anni fa I resti di un elefante nano vissuto in Sicilia nel Pleistocene tra 200mila e 150mila anni fa, sono stati ritrovati nei giorni scorsi nella zona di Fontane Bianche nel Siracusano. A segnalare il ritrovamento di un affioramento di diversi resti di macrofauna vertebrata della specie estinta (Adams, 1874) è stato Fabio Branca, geologo dell'Università di Catania, afferente all'Area della Terza Missione. Le osservazioni in affioramento – da parte dell'archeologa Gabriella Ancona e del geologo Luigi Agnone della Soprintendenza Beni culturali ed ambientali di Siracusa, del prof.

