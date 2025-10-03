Egonu Lautaro incontro fatto La pallavolista | Esperienza unica tifo da bambina per…

Egonu Lautaro. Giornata speciale al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove l’ Inter ha accolto una tifosa d’eccezione: Paola Egonu. La fuoriclasse della pallavolo italiana, fresca di oro olimpico a Parigi 2024 e di titolo mondiale conquistato con l’ Italvolley in Thailandia, ha fatto visita alla squadra di Cristian Chivu. Dopo aver assistito all’allenamento dei nerazzurri, Egonu ha ricevuto una maglia personalizzata direttamente dalle mani del capitano Lautaro Martinez, in un momento che resterà indelebile nella sua memoria. L’incontro con i giocatori nerazzurri ha emozionato profondamente la campionessa, che non ha nascosto la sua ammirazione: “ Essere qui è un onore, non è affatto scontato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it