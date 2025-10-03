Educazione Motoria alla Primaria il ruolo dei docenti specialisti resta un rebus Pillole di Question Time
L’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria è stato introdotto a partire dalle classi quarte e quinte, in base alla normativa attualmente in vigore. Negli ultimi mesi si è riaperto il dibattito sulla possibilità di estendere la disciplina a tutte le classi del primo ciclo, ma al momento non vi sono riscontri ufficiali del Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: educazione - motoria
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025/26: le regole per i docenti di educazione motoria nella primaria
Supplenze: sì alla seconda fascia GPS Educazione Motoria alla Primaria (EEEM). Sentenza
Supplenze docenti: sì alla seconda fascia GPS Educazione Motoria alla Primaria (EEEM). Sentenza
La creatività non è solo arte, ma anche movimento! Dal salto in alto di Fosbury ai giochi motori a scuola, la creatività è una competenza fondamentale che stimola mente, corpo ed emozioni. Promuovere il pensiero creativo attraverso l’educazione motoria si - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, i diplomati Isef fuori dai posti alle primarie: ammessi solo i laureati in scienze motorie - Con 180 posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato in Veneto, di cui almeno una decina in Polesine (erano otto i posti in organico assegnati con supplenze l’anno scorso, ma con ... Da ilgazzettino.it
Scuola, il flop del concorso per l’educazione motoria alla primaria: solo 7 candidati su 100 superano gli scritti - Era stato, nel mese di dicembre del 2021 con la legge di Bilancio, il governo Draghi a prevedere la graduale introduzione della figura di uno specialista che curasse l’attività motoria dei piccoli di ... Scrive repubblica.it