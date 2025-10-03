Edmondo Cirielli verso la candidatura a presidente della Regione Campania per il centrodestra

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente di Fratelli d'Italia, in pole come candidato del centrodestra a presidente della Regione Campania alle elezioni del 23 e 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edmondo - cirielli

Aggredito il vicesindaco di Rotondi, Edmondo Cirielli: "Gesto inaccetabile, ho informato Piantedosi"

Elezioni Campania 2025: sui social è già deciso: la sfida è fra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli

Edmondo Cirielli querela Vincenzo De Luca: “Intollerabile l’attacco alla mia consorte”

edmondo cirielli verso candidaturaEdmondo Cirielli candidato presidente del centrodestra alla elezioni regionali in Campania - Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente di Fratelli d'Italia, in pole come candidato del centrodestra a presidente della Regione Campania ... Da fanpage.it

edmondo cirielli verso candidaturaRegionali, centrodestra verso Cirielli candidato presidente in Campania - Edmondo Cirielli è il candidato alla presidenza delle destre alla presidenza della Regione Campania: sarebbe questo l’accordo raggiunto che, salvo colpi di scena, sarà ufficializzato a breve. Lo riporta napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Edmondo Cirielli Verso Candidatura