"Gli uffici di edilizia privata risultano totalmente carenti di tecnici con relativo stallo delle pratiche edilizie ". Lo denuncia il coordinamento di Forza Italia. "La situazione è drammatica, con un carico (ad oggi) di circa 500 pratiche presentate nel 2025 e una lista di circa 170 persone (tra tecnici e cittadini) che aspettano di poter parlare con l’unica figura di riferimento, il dirigente – attaccano gli azzurri –. Tuttavia il dirigente, con la sua totale disponibilità, competenza e professionalitá, non può coprire il lavoro di 45 persone oltre al rischio reale di sovraccarico di lavoro con ripercussioni a livello lavorativo e a livello personale; La lista di attesa di 170 persone fa si che le risposte arrivano con un ritardo fuori dal normale con ripercussioni sulla vita dei cittadini, sulle entrate economiche e un certo mercato immobiliare perché a causa della mancanza di taluni documenti saltano le compravendite". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edilizia privata e criticità: "Situzione drammatica"