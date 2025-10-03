Ed gein | trama cast e curiosità della serie monster su netflix

La terza stagione della serie antologica Monster si focalizza sulla vita e sulle azioni di Ed Gein, uno dei serial killer più inquietanti della storia americana. Dopo aver affrontato i casi di Dahmer e dei Fratelli Menendez, questa nuova stagione promette un approfondimento dettagliato sulla figura del “macellaio di Plainfield”, ispirando personaggi iconici del cinema horror. La produzione, prevista per il pubblico in streaming su Netflix, porta sullo schermo una ricostruzione fedele degli anni ’40 e ’50 negli Stati Uniti, tra Wisconsin e Chicago. regia, produzione e protagonisti principali della serie tv Monster: La storia di Ed Gein. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

