Ecommerce HUB | la Campania diventa cuore del business online italiano
Con oltre tremila presenze registrate nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Salerno, l’undicesima edizione di Ecommerce HUB ha tracciato una linea netta nel panorama digitale del Mezzogiorno, consacrando la Campania come polo strategico per l’innovazione e il commercio elettronico italiano. Una regione giovane che traina l’innovazione Le cifre rese pubbliche durante la conferenza – numeri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ecommerce HUB: Campania seconda in Italia per operatori e-commerce
(Adnkronos) - L'11ª edizione di Ecommerce HUB, tenutasi ieri presso il Grand Hotel Salerno, ha sancito la posizione di vertice della Campania nel panorama italiano dell'e-commerce e dell'innovazione digitale. L'evento ha richiamato l'attenzione di oltre 3.00
All'11ª edizione di Ecommerce HUB la Campania si conferma ai vertici dell'ecommerce - 2025 «La Campania è la seconda regione per numerosità di operatori del commercio elettronico».
Ecommerce HUB: Campania seconda in Italia per operatori e-commerce - 000 partecipanti a Salerno per l'11ª edizione: la regione si afferma come secondo polo nazionale per numero di operatori e fucina di startup innovative