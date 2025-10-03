Ecommerce HUB | Campania seconda in Italia per operatori e-commerce
(Adnkronos) – L’11ª edizione di Ecommerce HUB, tenutasi ieri presso il Grand Hotel Salerno, ha sancito la posizione di vertice della Campania nel panorama italiano dell’e-commerce e dell'innovazione digitale. L’evento ha richiamato l'attenzione di oltre 3.000 partecipanti, tra imprenditori ed esperti, confermandosi un barometro significativo dello stato di salute del settore nel Sud Italia. L'analisi dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ecommerce - campania
Online il nuovo Almanacco della Campania 2025 Sfoglia il pdf https://ildenaro.it/pdf/almanacco/AlmanaccodellaCampania2025.pdf… - X Vai su X
Il programma del raduno di Capodanno 2026 in Campania è ora online. Restano 12 posti poi chiuderemo le iscrizioni. Vi aspettiamo per trascorrere insieme gli ultimi giorni del 2025 e i primi giorni del nuovo anno, in allegria e in una delle Regioni più calde d'I - facebook.com Vai su Facebook
All’11ª edizione di Ecommerce HUB la Campania si conferma ai vertici dell’ecommerce - 2025 «La Campania è la seconda regione per numerosità di operatori del commercio elettronico». Come scrive adnkronos.com
Ecommerce HUB 2025: Salerno polo dell’innovazione digitale con i big player del settore - (Adnkronos) – L'undicesima edizione di Ecommerce HUB si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti per l'economia digitale in Italia. Da msn.com