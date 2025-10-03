Ecommerce HUB | Campania seconda in Italia per operatori e-commerce

(Adnkronos) – L’11ª edizione di Ecommerce HUB, tenutasi ieri presso il Grand Hotel Salerno, ha sancito la posizione di vertice della Campania nel panorama italiano dell’e-commerce e dell'innovazione digitale. L’evento ha richiamato l'attenzione di oltre 3.000 partecipanti, tra imprenditori ed esperti, confermandosi un barometro significativo dello stato di salute del settore nel Sud Italia. L'analisi dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com