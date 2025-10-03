Eccomi vi dico cosa succede adesso Rosario rompe il silenzio dopo Uomini e Donne e cambia tutto

Un trono che non è mai decollato e un percorso televisivo interrotto sul nascere: Rosario Guglielmi avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e donne, ma la sua avventura si è chiusa dopo poche ore. La causa? Una relazione mai davvero finita con l’ex fidanzata Lucia Ilardo, che ha reso impossibile la sua esperienza come tronista. Una storia che ha lasciato sorpresi i fan del programma, abituati a vedere nuove conoscenze sbocciare nello studio di Maria De Filippi e non a vederle naufragare così in fretta. Fino a oggi, Rosario aveva scelto il silenzio. Non aveva mai commentato né la sua breve parentesi a Uomini e donne né l’avventura a Temptation Island che lo aveva reso noto al grande pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it