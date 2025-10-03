Ecco l’orchestra che crea un film con l’AI generativa | così la musica diventa cinema

Un’orchestra che suona e al contempo genera il film che accompagna l’esibizione: non è fantascienza, ma realtà grazie all’intelligenza artificiale. Il progetto è di OOVIE Studios, startup formata da musicisti e imprenditori italiani, che durante la Mostra del Cinema di Venezia ha messo in scena una sorta di film-concerto generativo, sempre diverso ad ogni esecuzione. Le immagini sono create in tempo reale partendo dai suoni eseguiti, grazie a un algoritmo che raccoglie parametri musicali (intensità, ritmo, dinamica) e le trasforma in sequenze visive sincronizzate. Musica che guida le immagini. La novità radicale di OOVIE è il capovolgimento della relazione tradizionale tra film e colonna sonora: non è più la musica che segue le immagini, ma è il film che segue la musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

