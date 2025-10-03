ecco le farmacie oncologiche le prime 12 sono a milano

Ecco le farmacie specializzate in oncologia. Solo a Milano, le dodici storiche della CoFa - Società Cooperativa Farmaceutica - hanno avviato una collaborazione con lo Ieo, l'Istituto oncologico fondato da Umberto Veronesi. E dopo un iter formativo si è creata una rete di farmacisti capaci di suggerire il da farsi a chi sta facendo - o ha appena terminato - le terapie oncologiche e manifesta eventi avversi. Dagli sfoghi cutanei alle afte, dai disturbi gastro intestinali, alle congiuntiviti, alla stanchezza. «Grazie a questo progetto i pazienti troveranno in farmacia un punto di riferimento preparato ad affiancarli nella loro quotidianità, a volte segnata da bisogni complessi legati a terapie prolungate, effetti collaterali, necessità di un primo consiglio in ambito nutrizionale o cosmetico ma anche e soprattutto di un ascolto attivo ed empatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

