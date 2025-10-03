Ecco la risposta di Hamas a Trump
Questo è il testo diffuso da Hamas sul proprio canale Telegram. "Nel nome di Dio, la più graziosa, la più misericordiosa dichiarazione importante riguardo alla risposta di Hamas alla proposta del presidente degli Stati Uniti Trump. Nel tentativo di fermare l'aggressione e la guerra di sterminio contro il nostro risoluto popolo nella Striscia di Gaza, e basata sulla responsabilità nazionale e sulla preoccupazione per i principi, i diritti e gli interessi supremi del nostro popolo, il Movimento di Resistenza Islamica "Hamas" ha tenuto consultazioni approfondite all'interno delle sue istituzioni dirigenti, ampie consultazioni con le forze e le fazioni palestinesi, e consultazioni con i nostri fratelli e amici mediatori, per raggiungere una posizione di responsabilità nell'affrontare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
