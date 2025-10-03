Ecco la risposta di Hamas a Trump

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo è il testo diffuso da Hamas sul proprio canale Telegram. "Nel nome di Dio, la più graziosa, la più misericordiosa dichiarazione importante riguardo alla risposta di Hamas alla proposta del presidente degli Stati Uniti Trump. Nel tentativo di fermare l'aggressione e la guerra di sterminio contro il nostro risoluto popolo nella Striscia di Gaza, e basata sulla responsabilità nazionale e sulla preoccupazione per i principi, i diritti e gli interessi supremi del nostro popolo, il Movimento di Resistenza Islamica "Hamas" ha tenuto consultazioni approfondite all'interno delle sue istituzioni dirigenti, ampie consultazioni con le forze e le fazioni palestinesi, e consultazioni con i nostri fratelli e amici mediatori, per raggiungere una posizione di responsabilità nell'affrontare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ecco la risposta di hamas a trump

© Ilgiornale.it - Ecco la risposta di Hamas a Trump

In questa notizia si parla di: risposta - hamas

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas invia risposta a tregua Israele

Gaza, Hamas ha presentato la risposta alla proposta di Israele sulla tregua

risposta hamas trumpEcco la risposta di Hamas a Trump - Hamas dice di apprezzare" gli sforzi arabi, islamici e internazionali, così come gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump" ... Secondo ilgiornale.it

risposta hamas trumpMedia arabi, Hamas ha consegnato la risposta al piano di Trump - Secondo fonti media arabe, Hamas ha trasmesso ai mediatori questa sera la risposta al piano Trump per la liberazione degli ostaggi e la conclusione della guerra chiedendo chiarimenti su alcuni paragra ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Risposta Hamas Trump